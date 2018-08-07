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07 Ağustos 2018 14:47

Yankesici karı kocaya suçüstü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde pazar yerinde bir kadının cüzdanını çalan yankesici karı koca, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Yankesici karı kocaya suçüstü

07 Ağustos 2018 14:47


Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü kurulan halk pazarına çıkan E.A (30) isimli kadın, bir süre sonra cüzdanını bulamayınca polise gidip şikayette bulundu. Olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar yerinde operasyon başlattı. Pazar yerinde hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli G.İ (30) ve K.İ. (35), polisler tarafından suçüstü yakalandı.


Karı koca olduğu öğrenilen şüpheliler, karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.İ ve K.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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