Tekirdağ SGK, 28-29 Temmuz 2018 (Cumartesi ve Pazar) günleri il müdürlüğünün ve merkez müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. Yapılandırmada son başvuru tarihi ise 31 Temmuz 2018.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, “7143 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamında son başvuru tarihinin 31 Temmuz Salı günü olmasından dolayı tüm SGK Müdürlüklerimiz hafta sonu açık olacaktır” dedi.

İl Müdürü Fatma Derya Alan yaptığı açıklamasının devamında, “Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 18.05.2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmaktadır. Yapılandırma kapsamı, sigorta primleri, işsizlik sigorta primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının, 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine gitmeleri ve gelirlerinin düşük olduğunun belirlenmesi halinde ise tüm borçları hazinece karşılanmaktadır. BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırılabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize başvurulması gerekmektedir. Ayrıca; 2018 Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası(GSS) prim borcu aslının, 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilmektedir” diye konuştu.

Yapılandırma için hafta sonu mesaisi

İl Müdürü Alan, “7143 sayılı Yapılandırmaya yoğun başvuru olması nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve hafta içi çalışmalarından dolayı gelemeyen vatandaşlarımız da düşünülerek 28-29 Temmuz 2018 (Cumartesi-Pazar) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimizin açık olup hizmet vermeye devam edeceklerdir. Başvuru İçin Son Gün 31 Temmuz 2018” diyerek açıklamasını noktaladı.