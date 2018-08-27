Yaptığı işi yarım bırakınca, bıçaklanıp öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde gümüş takı ve gözlük satan iş yeri sahibi Ali Erek (43), marangoz Hüseyin Tokmak’tan (23) dükkanı için raf ve kapı yaptırmasını istedi. Marangozdan işi hakkında bilgi alan Erek, marangoz ustasının işini yarım bıraktığını öğrendi. Bunun üzerine iki esnaf arasında tartışma çıktı ve Tokmak, Erek’in iş yerine geldi. Aralarında tartışma çıkınca tartışmanın şiddeti alevlendi. Tokmak, yanında getirdiği ’komanda bıçağı’ olarak bilinen bıçağı Erek’in boynuna sapladı. Erek aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Tokmak ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kavgayı gören esnaflar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erek’i ambulansla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Şarköy’de ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edilen Erek, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Tokmak ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.