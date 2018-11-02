Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, ‘Yaptığım İşte En İyisiyim' projesi kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde ‘Yaptığım İşte En İyisiyim' parolası ile hedef kitle içerisinde yaşayan çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini sağlıklı bir ortamda sürdürerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında ‘Saç Bakımı ve Yapımı Kursu'na devam eden katılımcıların moral ve motivasyonunun artırılması, farklı bir gün geçirerek kaynaşmalarının sağlanması amacıyla Tekirdağ sınırları içeresinde bulunan Uçmakdere yürüyüş alanında günübirlik piknik etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe projeye destek vermek amacı ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın ve dernek üyeleri katıldı.