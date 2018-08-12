Yaralı 3 leylek kurtarıldı

Nisan ayında gelen leylekler toplu halde göç etmeye başlayınca elektrik direkleri ve telleri gibi nesnelere çarpıp yaralanabiliyor. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi yakınlarında leylek sürüsünün göçü sırasında elektrik tellerine çarpan 2 leylek yaralanıp yere düştü. Ayakları ve kanadı kırılıp yere düşen leylekleri gören AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, her 2 leyleği de yanına aldı. Yaralı leylekleri Tekirdağ Milli Parklar Müdürlüğü Doğal Hayatı Koruma Şubesi yetkililerine teslim eden Yel, "Doğadaki tüm canlıları korumak hepimizin görevi, bizlerden yardım bekleyen herhangi bir canlı gördüğümüzde lütfen Milli Parklar Müdürlüğü Doğal Hayatı Koruma Şubesi’nden yardım isteyelim" dedi.

TESKİ ekipleri yaralı leyleğe duyarsız kalmadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de göç sırasında çeşitli nedenlerle yaralanıp yere düşen bir leyleğe Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. TESKİ personeli, Çorlu Yenice su terfi merkezinde bulduğu yaralı leyleğe duyarsız kalmayarak tedavi için belediye ekiplerine teslim etti. TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, TESKİ personelini bu örnek davranışından dolayı tebrik etti.