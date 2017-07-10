Yaralı köpeği çöp kamyonuyla kurtardılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin çarpıp yaraladığı iddia edilen köpek çöp kamyonunda taşınırken hayvansever bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan yaralı köpeğin görüntüleri yoğun tepkilere neden olurken, Malkara Belediyesi tarafından açıklama geldi.

“Öldürme amaçlı değil hayatını kurtarmak için taşınmıştır”

Malkara Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki, 9 Temmuz 2017 Pazar günü sosyal medyada yayılan ’Malkara Belediyesi hayvanları canlı canlı presliyor’ videosu yanlış anlaşılmaya sebebiyet vererek çarpıtılmaktadır. Malkara Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp toplama aracına konan köpek öldürme amaçlı değil hayatını kurtarmak için taşınmıştır. Çöp toplama kamyonunun kasasında görünen yaralı köpeğe birileri çarpıp kaçtığından olay yerinden geçen Malkara Belediyesi çöp toplama kamyonu köpeği Malkara Belediyesi Hayvan Barınağına taşıma amaçlı kullanılmıştır. Yol ortasında acı içinde kıvranan canlının transferi için veterinerlik aracının günlerden pazar olması nedeniyle gecikme ihtimaline karşı yaralı köpeğin acısının veterinerlik birimi personelleri tarafından bir an önce dindirilebilmesi için tedaviye alınmak amacıyla olay yerine en yakın araçla transferi sağlanmıştır. Malkara Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp toplama kamyonuyla yaralı köpeği Malkara Belediyesi Hayvan Barınağına getirerek, yaralı köpeğe Malkara Belediyesi veterineri tarafından anında müdahale edilerek tedavi altına alınmıştır. Köpeği görmek isteyen hayvan sever vatandaşlarımız Malkara Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret edebilirler” denildi.