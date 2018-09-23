Yaralı martı tedavi altına alındı

Tekirdağ'da yaralı bir martının uçamadığını fark eden TESKİ Araç Bakım ve Onarım Atölyesi personeli, durumu yetkililere bildirdi. TESKİ personeli, ekipler gelene kadar martıyı bulunduğu yerden alarak yiyecek ve içecek verdi. Verilen adrese giden belediye ekipleri yaralı martıyı aldı. Bitkin olduğu görülen yaralı martıya veteriner hekimler ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen martı tedavi edildi. Martının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TESKİ personelinin bu hassas davranışından dolayı TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, personele teşekkür etti.