İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadın, 47 bin 500 lirasını dolandırıcıya kaptırdı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan yaşlı kadın, dolandırıcılara 47 bin 500 lirasını kaptırdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan yaşlı kadın, dolandırıcılara 47 bin 500 lirasını kaptırdı.


Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcısı şahıs ya da şahısar, Hacıevhat Mahallesi'nde yaşayan Z.A. (71) isimli kadını arayarak tehditler savurdu. Telefondaki şahsın oyununa gelen yaşlı kadın, nakit 5 bin lirası ve banka hesabından çektiği 42 bin 500 lira ile Malkara'dan taksi tutup Süleymanpaşa ilçesine gitti. Z.A. isimli yaşlı kadın yanında götürdüğü 47 bin 500 lira parasını dolandırıcıya kaptırdığı öğrenildi.


Olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.