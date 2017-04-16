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16 Nisan 2017 12:22

Yaşlı kadın sedyede oy kullandı

Tekirdağ’da bakıma muhtaç 81 yaşındaki kadın, sedye ile getirildiği okulda oyunu kullandı.

Yaşlı kadın sedyede oy kullandı

16 Nisan 2017 12:22


Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da 81 yaşındaki bakıma muhtaç Resmiye Aytaç, referandumda oy kullanabilmek için ambulansla Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokuluna getirildi. Burada sedye yardımıyla okulun içine taşınan Aytaç, sedyeyle birlikte paravana götürülerek oyunu kullandı. Yaşlı kadın, oy pusulasını sandığa attıktan sonra tekrar sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine bırakıldı.


Resmiye Aytaç’ın torunu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eskiden böyle bir şey yoktu. İyi bir şey, herkese teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyi ilgileniyorlar” dedi.


Öte yandan Çorlu’da da yaşlı ve engelliler, okulların zemin katlarında kurulan oy verme alanlarında oylarını kullandılar.




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