Yavru kedi ve annesini itfaiye ekipleri kavuşturdu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mahsur kalan yeni doğmuş kedi yavrusunun yardıma itfaiye ekipleri koştu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir sitede mahsur kalan yeni doğmuş yavru kediyi annesinin ulaşamadığını gören çevre sakinleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri'ne haber verdi. İhbarı değerlendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, yavru kediyi ve annesini bir araya gelmesinde yardımcı oldu. Yavrusunun kurtulduğunu gören anne kalabalığın içinden yavrusunu alarak daha güvenli bir yuvaya taşıdı.