İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru kedi ve annesini itfaiye ekipleri kavuşturdu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mahsur kalan yeni doğmuş kedi yavrusunun yardıma itfaiye ekipleri koştu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mahsur kalan yeni doğmuş kedi yavrusunun yardıma itfaiye ekipleri koştu.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir sitede mahsur kalan yeni doğmuş yavru kediyi annesinin ulaşamadığını gören çevre sakinleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri'ne haber verdi. İhbarı değerlendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, yavru kediyi ve annesini bir araya gelmesinde yardımcı oldu. Yavrusunun kurtulduğunu gören anne kalabalığın içinden yavrusunu alarak daha güvenli bir yuvaya taşıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.