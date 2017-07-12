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12 Temmuz 2017 12:34

Yaz kurslarında yıldız adayları yetişiyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bin 700’e yakın öğrencinin yararlandığı yaz kursları devam ediyor.

Yaz kurslarında yıldız adayları yetişiyor

12 Temmuz 2017 12:34

Yaşları 7-14 arasında değişen öğrencilerin en yoğun ilgi gösterdiği kurslar futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi takım oyunu içeren ve aynı zamanda fiziksel gelişim ve dayanıklılık kazandıran spor kursları oldu.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinin spor tesislerinde gerçekleşen yaz kurslarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Yaşlarına göre kategorilere ayrılan öğrenciler, eğitimini aldıkları sporun temel tekniklerinin yanı sıra ekip çalışmasına uyum sağlama, öz güven, hızlı karar verebilme, sorumluluk alabilme, hedefe odaklanma gibi hayat boyu kullanabilecekleri beceriler de geliştiriyor.



Kurslar Ağustos sonuna kadar sürecek


Alınan bilgilere göre futbolda 120, basketbolda 104, voleybolda 79, teniste 77 öğrenci eğitim görüyor. Spor kurslarına öğrenciler kadar velilerin de ilgi gösterdiği ve ders saatleri boyunca eğitim alanı çevresinde çocuklarının çalışmalarını takip ettikleri gözlemlendi. Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan yaz kurslarının Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği ifade edilirken, kurs sonunda katılan öğrencilere sertifika verileceği belirtildi.




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