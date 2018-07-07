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07 Temmuz 2018 09:57

Yaz okulları 1. dönem yelken yarışları sona erdi

Tekirdağ Yelken Yaz Okullarında 1.

Yaz okulları 1. dönem yelken yarışları sona erdi

07 Temmuz 2018 09:57

dönem yelken yarışları diploma töreni ile sona erdi.


1. Dönem Yelken Yarışları, yüzme ve ingilizce kursları için yapılan törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak torunlarının diploma heyecanını paylaşmak için katılırken, kulüp yöneticileri ve velilerde kursiyerlerin töreninde hazır bulundu.


7-18 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençlerin katıldığı 1. dönem yelken yarışları kursiyerlerine diplomaları, katılımcılar tarafından takdim edildi.


Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Tüm öğrencileri başarılı bir dönemi bitirmiş olmanın ve hepsinde oluşturduğumuz değişimin verdiği haklı gururla tebrik ederiz” denildi.


Öte yandan, 2.dönem yelken yarışlarının 9 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.




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