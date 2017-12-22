Yazılım Okuryazarlığı protokolü imzalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı süresince ortaklaşa devam edecek olan Yazılım Okuryazarlığı projesi protokolü, Vali Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kodluyoruz Derneği Genel Koordinatörü Begüm Özgen, B/S/H Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş adına İnsan Kaynakları Direktörü Osman Faruk Kapu tarafından valilik makamında imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, firmanın Çerkezköy’de yer alan tesislerinde Kodluyoruz Derneği tarafından ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere bin 650 öğrenciye temel kodlama eğitimi, 50 öğretmene eğitmen eğitimi verilmesi planlanıyor.