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Yelkende yaz dönemi okulları sona erdi

Tekirdağ’da Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından yapılan yaz okulları düzenlenen törenle sona erdi.

Tekirdağ'da Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından yapılan yaz okulları düzenlenen törenle sona erdi.


Tekirdağ'da Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından gerçekleşen yaz okullarının 4. ve son dönemi yapılan törenle sona erdi. Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen törende kursiyerler diplomalarını alırken, düzenlenen Adnan Çınar Kursiyer Kupası ile de başarılı olan öğrenciler hem madalyalarını aldı hem de kış takımı seçmeleri yapıldı.


Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün antrenörü Berk Uzel, yaz okulları ile ilgili yaptığı açıklamada, çocukların yaz dönemi boyunca evlerde zamanını boşa harcamak yerine buralara gelip sporla zaman geçirmeleri onlar için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çocuklar yaz boyunca, hem öz güveni kazanıp hem de kendi takımlarımızda yelken yapabilme şansını yakaladılar” şeklinde konuştu.

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