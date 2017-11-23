Yem işletmelerine Yem Kontrol ve Takip Sistemi veri girişi eğitimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Biyogüvenlik Kurulu’nun aldığı kararlar ile GDO’lu 10 adet soya fasulyesi çeşidi ve ürünleri ile 26 adet GDO’lu mısır çeşidi ve ürünlerinin yem amaçlı kullanımına izin verilmiş olup, bu ürünlerde izlenebilirliğin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlığımızca hazırlanan web tabanlı "Yem Kontrol ve Takip Sistemi" ne veri girişlerinin 25 Kasım 2017 tarihinden itibaren fiilen başlanacaktır. Bu nedenle ilimizdeki GDO’lu yem üreten fabrikalar, kendi yemini yapan çiftlikler, alım-satımını yapan aracı firmalar, GDO’lu soyayı işleyip yağ üreten işletmeler, GDO’lu soya ve mısır ile bunların ürünlerini yem amaçlı olarak ithal eden firmaların Yem Kontrol ve Takip Sistemi ile ilgili kullanıcılarına sistem ile ilgili bilgilendirme yapılması ve eğitim verilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüzde toplantı düzenlendi” denildi.

Yem Kontrol ve Takip Sistemine veri girişi yapacak 30 yem işletmesinden toplam 47 kişinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, yem işletmelerinin, Türkiye tarımı ve hayvancılığındaki yeri ve önemine dikkat çekti. Yapılan işin hayvan ve insan sağlığı konusunda ne denli önemli olduğunu belirten Sarıkoca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu konudaki hassasiyetini de dile getirdi.