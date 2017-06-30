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30 Haziran 2017 10:12

Yeni pazar yeri yapımına başlanıyor

Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Vahap Akay, yeni pazar yeri yapım çalışmalarına 3 Temmuz Pazartesi günü itibari ile başlanacağını belirtti.

Yeni pazar yeri yapımına başlanıyor

30 Haziran 2017 10:12


Mevcut kapalı pazar yerinin bulunduğu alanda yapılması planlanan yeni kapalı pazar yerinin yapım işinin Mayıs ayı içinde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Akay, “İhalenin sonuçlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. 3 Temmuz Pazartesi günü itibari ile yeni kapalı pazar yerinin yapım çalışmalarına başlanacak” açıklamalarında bulundu. Akay, çalışmaların 210 takvim günü içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.



9 bin 520 metrekare kapalı alana sahip olacak


Yeni pazar yerinin 9 bin 520 metrekare kapalı alana sahip olacağını sözlerine ekleyen Başkan Akay, “Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri alanında, 174 metrekare teras ve toplam 200 araçlık da kapalı ve açık otopark alanı bulunacak. Tek kat tasarlanan pazar yeri binamızın yüksekliği ise 12 metre olacak. 4 adet giriş-çıkış ve 7 adet de yangın çıkışının bulunacağı binamız, engelli vatandaşlarımızın ulaşımına da uyumlu olacak” dedi.



“Kızılpınar mahallemize de kapalı pazar yeri kazandıracağız”


Pazar yeri hakkında bilgiler veren Başkan Akay, “Binamızın batı cephesinde 8 adet balıkçı dükkanı tasarlandı. Proje kapsamında mevcut pazar yerinden sökülen malzemeler, Kızılpınar Mahallemizdeki pazar yeri alanına monte edilecek. Böylelikle bir yandan mevcut yerde yeni ve modern bir kapalı pazar yeri yaparken bir yandan da Kızılpınar Mahallemize de kapalı pazar yeri kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.


İncelemeler sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gümüş de Vahap Akay’a eşlik etti.




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