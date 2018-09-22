Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi'nden esnafa aşure ikramı

Kooperatif Başkanı Zeki Dobrucalı düzenlenen aşure dağıtımı vesilesi ile başta kooperatif ortakları olmak üzere tüm Çorlu halkının Muharrem ayını kutlarken, “Biz de Kooperatif yönetim kurulu olarak bu anlamlı günlerde kooperatifimizin çok değerli mensuplarıyla kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek istedik” dedi.

Dobrucalı ayrıca Muharrem ayının barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olması dileklerini iletti.

Aşure dağıtımında Kooperatif Başkanı Zeki Dobrucalı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.