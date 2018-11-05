Yeni vali göreve başladı

Yıldırım'ı karşılamak için valilik meydanında uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muş Valiliğinden Tekirdağ Valiliğine atanan Aziz Yıldırım için Tekirdağ Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama törenine Garnizon Komutanı Tank. Kur. Alb Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Göreve başlayan Vali Yıldırım, “Arkadaşlar hepinize merhaba cennet vatanımızın bir ilinden başka bir iline Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile atanmış bulunuyoruz. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Muş'ta tarım ve hayvancılık çok fazlaydı burada da sanayi ve tarımın çok fazla olduğunu biliyoruz. İnşallah burada da hizmetlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Bu konuda zaten gerek daire amirlerimiz, gerek basınımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerek vatandaşımız belediyelerimiz ile birlikte çalışma gayreti içerisinde olacağız. Tek bir gayemiz var Tekirdağ'a Tekirdağlıya ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına, devletimize hizmet etmektir gayemiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diyerek valilik makamına geçti.