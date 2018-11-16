Yeni validen vefa örneği

Tekirdağ'ın yeni Valisi Aziz Yıldırım, 4 yıl önce vefat eden Çankırı Valisi Ayhan Çevik'i mezarı başında ziyaret etti. Eski arkadaşına vefa örneği gösteren Vali Yıldırım, mezar başında Fatiha okudu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi'nde Gazi Vali Ayhan Çevik ve Şehit Piyade Er Halil Öztürk'ün mezarını ziyaret etti. Yıldırım daha sonra merhum Vali Ayhan Çevik'in annesi Şevkiye Çevik ile Şehit Piyade Er Halil Öztürk'ün annesi Hayriye Öztürk ve babası Ali Öztürk'ü ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Özyumurtacılar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Alagöz ile İlçe Müftüsü Haydar Hüyük de eşlik etti. İlçe Müftüsü tarafından Kur'an-Kerim okunarak, dua edildi.

Ziyaretlerde şehit ailelerinin daima yanında olduklarını belirten Vali Yıldırım, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Biz de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmakla yükümlüyüz. Devletimizin kapısı sizlere her daim açıktır. Taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.