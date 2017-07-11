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11 Temmuz 2017 13:00

Yenilenen Kumbağ Çamlık Mesire Alanı misafirlerini bekliyor

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde bulunan "Çamlık Mesire Alanı" belediye ekipleri tarafından yenilenerek, misafirlerini bekliyor.

Yenilenen Kumbağ Çamlık Mesire Alanı misafirlerini bekliyor

11 Temmuz 2017 13:00


Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir aylık çalışmaların ardından piknik yapmak isteyen vatandaşlar için son düzenlemeleri de tamamladı.



Piknik alanları yeniden düzenlendi


Mesire alanının yeniden işlevselleşmesi için uğraşan ekipler piknik masaları için yerleri yeniden düzenlerken masaların sabit durabilmesi için masa altlarına kilit taşı döşendi.



Orman ve Denizin buluştuğu noktada sakin ve huzurlu ortam


Yol düzenlenmesi, tuvaletlerin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesini de tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, sakin ve huzurlu ortamı, etkileyici manzarası ile orman ve denizin buluştuğu noktada hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Kumbağ Çamlık Mesire Alanını tamamen hazır hale getirdi.




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