Yerel düzeyde AYDES eğitimi

Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı kapsamında, 26 Yerel Düzey Hizmet Grubunda bulunan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) veri giriş personellerinin katılımıyla uygulamalı AYDES eğitimi gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonunda 2 bölüm halinde gerçekleşen eğitimde katılımcıların, AYDES sistemi üzerinden raporlama, veri girişi, olay tanımlama, talep yönetimi, personel ve envanter güncelleme konularında bilgi almaları sağlandı.