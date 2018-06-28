Yerli ve milli uçak jantı için protokol imzalandı

Ş (TAI) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Bülent Eker, toplantıda yerli ve milli yolcu uçak jantı konusunda yapılabilecek ve geliştirilecek projelerden bahsedileceğini kaydederek toplantının basına kapalı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.

Eker’in ardından söz alan Technocast Genel Müdürü Necat Öney ise, üniversite-sanayi iş birliğinin çok güzel bir örneğinin yapıldığını söyledi Öney, "Yolcu uçağı jantı ile başladığımız bu projeyi Türk savunma sanayisinde de katkıda bulunmak istiyoruz. Talep bizim tarafımızdan geldi. Burada bize ilgi gösteren yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise "Çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Yolcu uçağı jantı ile ilgili daha önce bir ziyaretimiz olmuştu. Bugün de genel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Technocast Genel Müdürü Necat Öney, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Bülent Eker, Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş yetkilisi Serkan Yalız katıldı.