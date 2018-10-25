Yerli ve millilik 6 milyon TL harcamadan kurtardı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının araç filosuna kazandırılan 3 adet modern yerli ve milli itfaiye aracı için hizmete alım töreni düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesi sahil zabıta noktasında düzenlenen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan ve çok sayıda itfaiye eri katıldı.

"Her türlü donanıma sahip"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan programda yaptığı açıklamada, "Bizim bu dönemde vakalara müdahale gücümüz 3-5 kat yükseldi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırdığımız bu araçlarımız tamamen otomatik. 30 metre merdiveni bulunuyor bu araçlarımızın. 30 metre yükseklikte meydana gelecek her türlü yangına müdahale, söndürme ve kurtarma olarak teknik donanıma sahip bu araçlarımız. Bütün güvenlik sistemleri tam otomatiktir. Kullanması çok basit ve emniyetlidir. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarımız eski araçlarda gösterdikleri özveriyi bunda çok daha rahat göstereceklerdir" diye konuştu.

"İthallerden uzak durmaya gayret ettik"

Pehlivan "Araçlarımız Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile alınmıştır. Araçlarımızın şasesi dışındaki tüm yapısı tamamen milli ve yerlidir. Bize maliyeti araç başına 575 bin TL'dir aracın şasesi dışındaki üst yapısı tamamen yerli ve millidir. İthal araçlarla mukayese edildiği zaman şöyle bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Bu arabaların bir tanesinin ithal olduğunu düşünürseniz yaklaşık maliyeti 400 bin euro'dur piyasadaki satış fiyatları bu şekildedir. Bu da yaklaşık 2,5 milyon lira civarındadır. Burada yerli ve milli olmanın arasındaki farkı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biz yerli ve milli olmayı tercih ettik, ithallerden uzak durmaya gayret ettik" dedi.

"Gücümüze güç kattık"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Büyükşehir Belediyesinin kuruluşundan günümüze kadar her birime olduğu gibi İtfaiye Daire Başkanlığı da en çok önem verdiğimiz daire başkanlıklarımızın başında geliyor. İlk etapta Türkiye'nin bu alanda sayılı uzmanlarından Emin Pehlivan'ı görevin başına getirerek gücümüze güç kattık. Emin Pehlivan önderliğinde çok iyi bir teşkilatlanma oluşturuldu İtfaiye Daire Başkanlığımızda. Bugün Tekirdağ itfaiyesi ulaşım seviyesi dünya standartlarını yakalamış durumda. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Gerek kısal kesimlerde gerekse de kent merkezlerinde olaya müdahale hızı bizleri gururlandırmaktadır. Allah bu araçları kullanmayı hiçbir zaman nasip etmesin ama tedbiri sağlamak bizlerin öncelikli görevi. Araçlarımız en kalabalık 3 ilçemiz konumunda bulunan Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerimizde hizmet verecek. Bu olaylara müdahale gücümüzü arttırarak devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Tekirdağ itfaiyesi, Türkiye'nin sayılı itfaiye teşkilatlarından biri olacaktır. Süleymanpaşa ilçemizde önümüzdeki dönemde tam donanımlı bir itfaiye binası inşa edeceğiz. Bunun da sözünü şimdiden veriyorum. Hepinize kazasız belasız, sağlıklı hizmetler diliyorum” şeklinde konuştu.

3 araç için yetkililer ve programa katılan onlarca itfaiye eri tarafından kurdele kesilerek araçları kullanıma sundu.

Başkan Kadir Albayrak ve İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan itfaiye aracının merdivenine binerek metrelerce yükseğe çıktı. Diğer itfaiye araçlarının eşlik etmesi ile yerli ve milli itfaiye araçlarıyla adeta gövde gösterisi yapıldı.