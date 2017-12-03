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03 Aralık 2017 17:25

Yeşil sahada ilginç protesto

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12.

Yeşil sahada ilginç protesto

03 Aralık 2017 17:25

Grup’ta mücadele eden Çorluspor 1947 takımının futbolcuları 2-0 kazandıkları maçın ardından kendilerine destek verilmediği ve sahip çıkılmadığı gerekçesi ile formalarını sahanın ortasına bıraktı.


Çorluspor 1947 ile Gaziosmanpaşa takımları arasında Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda oynanan ve ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından ev sahibi takımın futbolcuları protokol tribünün önüne giderek formalarını saha ortasına bıraktı.


Yapılan forma bırakma eylemi ile ilgili olarak açıklamada bulunan Çorluspor 1947 takımının antrenörü ve yöneticisi Sefer Ekizoğlu, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bize bu Çorlu halkı neden sahip çıkmıyor ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Bu ilçenin buna çok ihtiyacı var. Gerçek anlamda bir şey söylemek istiyorum. Biz buraya görev aşkıyla geldik. Sesimizin, yüreğimizin son damlasına kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama lütfen Çorlu eğer bunu hak ediyorsa ben artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten zor günler yaşıyoruz. Ama oyuncu grubuma ve seyircimize sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü onlar tek bizimle beraber. Herkes teşekkür ederim, inşallah bunun devamı gelecek” dedi.


Son derece gergin geçen maçın içerisinde iki takım futbolcuları arasında yaşanan elektriklenmeleri maçın hakemi Ömer Kocabey, iki takım taraftarları arasında yaşanabilecek hadiseleri ise gerekli tedbirleri zamanında alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önledi.




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