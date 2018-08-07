Yılandan kurtulmak isterken okulu yakacaktı

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan Aydın K. yılanların görüldüğü otluk alanda çöp yaktı. Otlardan yayılan ateş Malkara Hüsniye Hanım Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin bahçesine de sıçrayınca yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, okulun futbol sahasında çıkan yangına müdahale ederek, çamlık alana sıçramadan önledi.

Olayla ilgili konuşan Aydın K., yılanlardan kurtulmak için otluk yerde çöp yaktıklarını ve ateşin okul bahçesine sıçrayarak yangına yol açtığını belirterek, kötü bir niyetinin olmadığını ifade etti.