Yıllardır açılamayan kültür merkezi tamamlanıyor

Tekirdağ’da yapımına 1992 yılında başlanılan ve çeşitli nedenlerle açılışı hep ertelenen Tekirdağ İl Kültür Merkezi son aşamasına geldi. Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz tarafından basına tanıtılan yeni İl Kültür Merkezi yüzde 90 tamamlandı, binanın Temmuz ayı sonuna doğru açılması bekleniliyor. Düzenlenen bina tanıtımı programına Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Kültür Müdürü Hakan Cömertler, Tekirdağ Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ve ilde faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

“Temmuz ayının sonuna kadar da bu inşaatımızı tamamlamayı planlıyoruz”

Tanıtımda konuşma yapan Vali Yardımcısı Şaşmaz, inşaatın bitim aşamasında olduğunu belirterek, “2017 yılına kadar inşaatın yaklaşık yüzde 40’ı tamamlanmış. Hepinizin bildiği gibi 2014 Mart’ından itibaren 30 ilde kurulan Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarının birisi de Büyükşehir olması hasebiyle ilimizde kuruldu. 2017 yılında biz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı olarak burasının ilk ikmal inşaatı ihalesini yaptık ve yaklaşık 9 milyon 650 bin lira bedelle yapılan ihale sonucunda bir yıldan daha kısa sürede tamamlanması planlanıyordu. Ancak ihale süreci ve yapılan itirazlar sonucunda burası 2017 yılında yaptığımız ihale tamamlanmadan iptal edilmek durumunda kaldı. Onun üzerine hemen hızlı bir tasfiye sürecine girildi, ardından da tekrar tamamlanması için ihaleye çıktı. Bu yaptığımız ihalede, yaklaşık 4,5 milyon ihalede, süreç devam ediyor. İşin yüklenicisi olan arkadaşlarımız inşallah planlamaya göre normal süre Ağustos sonu, sanırım ondan bir ay öncesine çekerek temmuz ayının sonuna kadar da bu inşaatımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Şu anda inşaatımız yüzde 90 seviyelerini geçti”

Yapılan çalışmalarda aksaklıkların tamamen bittiğine değinen Şaşmaz, “Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli bir aksaklımız yok. Tabii 2014 de kurulan Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 2017’ye kadar niye bekledi ihaleye diye bir soru gelebilir aklınıza. Şu anda bulunduğumuz yer biliyorsunuz kıyı kenar çizgisinin hemen dibinde. Bu inşaatın ilk temeli atıldığında yapılmayan bazı imaratlar da yapıldı. Ondan önce arsa ile ilgili problemler giderildi. İnşaat ruhsatı alındı. Sit alanı içerisinde olan bölgede inşaat yapıldığı için onunla ilgili koruma kurulundan problemleri çözüldü ve ihale aşamasına gelindi. Birinci yaptığımız ihalede bizim dışımızda mevzuat gereği yapılan itirazlarda İl İdare Mahkemesi kararıyla iş tasfiye edilip yeniden başlatılmak zorunda kalındı. Şu anda inşaatımız yüzde 90 seviyelerini geçti” dedi.

Vali Yardımcısı Şaşmaz ve beraberindekiler yeni binayı gezerek bina hakkında bilgi aldı.