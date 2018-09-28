Yol yapımında kireç stabilizasyonu dönemi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, silindir ile sıkıştırılmış beton (SSB) yol uygulamasının ardından, yol zeminin mukavemeti arttıran modern bir teknik olan kireç stabilizasyonu çalışmalarını başlattı. Kireç stabilizasyonu, Trakya'da ilk kez Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya başlandı.

Fen İşleri Dairesi tarafından Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi'nde kireç stabilizasyonu uygulaması başarıyla gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmaları Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Zeki Gürcün yerinde inceledi ve personelden yapılan uygulama hakkında teknik bilgi aldı.

Yolların daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlayan kireç stabilizasyonuna, Fen İşleri Dairesinin programı doğrultusunda diğer ilçelerde ve mahallelerde de devam edilecek.

Kireç stabilizasyonu, yol altyapısını oluşturan taban zemininde mevcut malzemenin mukavemetinin artırılarak kullanılabilmesi amacıyla, fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip toz halinde kirecin nebati toprağa özel bir yöntem ile karıştırılması ve silindir ile sıkıştırılması sonucunda alt temel tabakasının sağlamlaştırılması işlemidir.