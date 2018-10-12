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Yolcu otobüslerine denetim

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde uygulama yapan ilçe trafik ekipleri, kural ihlali yapan otobüs sürücülerine ceza uyguladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uygulama yapan ilçe trafik ekipleri, kural ihlali yapan otobüs sürücülerine ceza uyguladı.


Trafik Büro Amirliği ekipleri, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. Yeni otogar kavşağında görev alan polis memurları Recep Budak ve Ali Coşkun, sürücü ve araç belgelerini kontrol edip, evrakı eksik bulunan ve kurullara uymayan sürücüler hakkında ceza işlemi gerçekleştirdi.


Özellikle okulların açılmasıyla birlikte denetimlerin sıklaşacağını bildiren ekipler, sürücülerden eksik belgeleri varsa tamamlamalarını ve kurullara uymalarını istedi.


Uygulamaların sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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