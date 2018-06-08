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Tekirdağ
»
Yolcu Otobüsü Ile Tanker Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var
08 Haziran 2018 09:55
Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Tekirdağ’da yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı.
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08 Haziran 2018 09:55
İlk belirlemelere çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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