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08 Haziran 2018 09:55

Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ’da yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı.

Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

08 Haziran 2018 09:55

İlk belirlemelere çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.




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