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08 Haziran 2018 10:59

Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 10 yaralı

Tekirdağ’da yolcu otobüsüyle, benzin dolu tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 10 yaralı

08 Haziran 2018 10:59


Kaza sabah saatlerinde Tekirdağ-İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 SB 681 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak 34 HE 1554 plakalı Adem A. yönetimindeki benzin dolu tankere çarptı. Çarpma sonucunda benzin yüklü tanker yoldan çıkarak yol kenarına devrildi. Otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otobüste bulunan yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırıma Hastanesine sevk etti.



Benzin yola döküldü


Kazada devrilen tankerde bulunan yaklaşık 16 ton benzin yola dökülmeye başladı. İtfaiye ekipleri, olası bir patlamaya karşı köpüklerle müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.



"Bir baktım arabanın yarısı gitmiş"


Kaza yapan otobüsteki yolculardan Müberra Yükselir olay anını anlatarak, "Şoför ’sizden özür dilerim’ dedi. ’İçim geçti’ dedi. Ama yaşlı kadın çok kötüydü. Güm diye bir ses geldi. Bir baktım arabanın yarısı gitmiş. Otobüste çok yolcu yoktu ama yaralılar hastaneye gitti" dedi.


Tanker şoförü Adem A. ise o anları şaşkınlık içinde anlatarak, yolda seyir halinde olduğunu birden çarpışma olduğunu ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpıp durabildiğini söyledi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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