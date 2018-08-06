Yollarda hafta sonu yoğunluğu

İstanbul ve yakın illerdeki vatandaşlar hafta sonu tatillerinde genellikle Tekirdağ’da bulunan Altınova ve Kumbağ halk plajları ile bu güzergahta bulunan illeri tercih ediyor. Yaz ayları olması sebebiyle sıcaklardan bunalıp hafta sonu tatillerini burada geçiren vatandaşlar, Pazar akşamı dönüşe geçmesiyle birlikte Tekirdağ’dan İstanbul yönüne yoğunluklar yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yolunda yoğunluklar yaşanmaya devam ederken, İstanbul’a giden karayolunun bölümü araçlarla dolup taşarken, Tekirdağ’a gelen karayolunun bölümü ise boş kaldı.

Zaman zaman maddi hasarlı kazalarında meydana geldiği tatilcilerin dönüş yolunda, yaşanan yoğunluğu rahatlatmak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan sahil yolunda denetimlerini artırdı. Araç yoğunlukları gece geç saatlere kadar sürdü.