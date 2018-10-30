YÖREX'te Trakya standı ilgi odağı oldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX) Trakya standı önemli misafirler ağırladı.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ilk günde 40 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak, Antalya'da bir fuara bir günde gerçekleşen en çok ziyaretçi rekorunu kırdı. Antalya Ticaret Borsası'nın 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği YÖREX, 24 Ekim'de kapılarını açtı. Açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 72 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanlarının katıldığı YÖREX 2018, 200 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor kırdı.

Fuarın açılışına katılan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması konusuna önem verdiklerine değinerek şunları söyledi:

"YÖREX Fuarı Türkiye'de yöresel ürünlerin korunması ve katma değerli ürüne dönüştürülmesi yolunda 9 yıldır coğrafi işaret farkındalığı ile ilgili büyük katkı ortaya koydu. Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 379, başvuru işlemleri devam eden ürün sayısının da 413 olduğu düşünülecek olursa bunda kurumların çalışmaları kadar YÖREX gibi organizasyonların da payı var. Biz de Trakya olarak hali hazırda 6 ürüne coğrafi işaret aldık, 13 ürün de başvuru aşamasında bulunuyor. Ayrıca 12 ürüne daha coğrafi işaret almayı planlıyoruz ve bunun ön çalışmaları içerisindeyiz. YÖREX Fuarı'nda bu ürünlerin tanıtılmasına önem verdik ve coğrafi işaret alan veya alacak ürünleri bu organizasyonda sergiledik. Önümüzdeki yıl YÖREX'te sergilenecek coğrafi işaretli ürün sayısını daha da artırmayı planlıyoruz."

5 gün süren fuar süresince Trakya standı önemli misafirler ağırladı. Açılış günü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazeteci Yavuz Donat, farklı illerden TSO ve borsa başkanları standı ziyaret etti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Trakya standına gelen misafirleri ağırladı, Trakya'ya özgü ürünler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Fuarda 252 kurum, 135 oda ve borsa, 19 kalkınma ajansı ile birlikte toplam 500 katılımcı, yöresel ürünlerini binlerce ziyaretçinin beğenisine sundu.

19 Kalkınma ajansına plaket

YÖREX'e katılan kalkınma ajanslarına teşekkür plaketi takdim edildi. ATB Başkanı Ali Çandır, 19 kalkınma ajansı temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kalkınma ajanslarının YÖREX'e desteğinin büyük olduğunu belirterek, bunun için ajans temsilcilerine teşekkür etti. 10 yıl önce Yöresel Ürün Projesi'nin bir hayal olarak başladığını, oda, borsalar, kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin desteğiyle bu hayalin bir fidana dönüştüğünü kaydeden Çandır, "Yine sizlerin desteğiyle bu fidan çınar olacak" dedi. Daha sonra yapılan törenle fuara destek veren kalkınma ajanslarının temsilcilerine plaket verildi.