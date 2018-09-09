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Yüksekten düşen çocuk yaralandı


Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Dinçer Duran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Kaan Ş. isimli çocuk, oturduğu duvarda bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğun duvardan düştüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri duvardan düşüp yaralanan çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kaan Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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