Yüksel: “Büyüyen ve gelişen Ergene için çok çalışıyoruz”

Ergene Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde kilit parke taş döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mahallelerde yapmış oldukları kaldırım çalışması ile Ergene Belediyesi vatandaşın takdirini kazanıyor. Yapılan parke taş döşeme çalışması kapsamında Ergene Belediyesi ilçe genelinde toplamda 803 bin 454 metrekare parke taş kullanarak 80 kilometre yeni yol yaptı.

İlçe genelinde birçok mahallede kilit parke taş çalışmasında bulunan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu zamana kadar Sağlık Mahallesi’ne 120 bin, Yeşiltepe Mahallesi’ne 110 bin, Marmaracık Mahallesi’ne 73 bin, İğneler Mahallesi’ne 139 bin, Velimeşe Mahallesi’ne 50 bin Yulaflı Mahallesi’ne 70 bin, Vakıflar Mahallesi’ne 92 bin, Esenler Mahallesi’ne 47 bin, Kırkgöz Mahallesi’ne 18 bin, Ulaş Mahallesi’ne 3 bin, Ahımehmet Mahallesi’ne 30 bin, Misinli Mahallesi’ne 6 bin ve Cumhuriyet Mahallesi’ne 41 bin metrekare parke taş döşedi.

81 bin ton asfalt ile toplamda 22 kilometre yeni asfalt yol yapıldı

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler parke taş döşemesi çalışmasının yanı sıra ilçe genelinde bu zamana kadar yaklaşık 81 bin ton asfalt ile toplamda 22 kilometre yeni asfalt yol yaptı.

Yapılan asfalt çalışması kapsamında, Sağlık Mahallesi’ne 6 bin, Yeşiltepe Mahallesi’ne 3 bin 610, Ulaş Mahallesi’ne 4 bin, Velimeşe Mahallesi’ne 4 bin metre ve Cumhuriyet Mahallesi’ne 4 bin 700 metre asfalt döküldü.

Ayrıca bu çalışmaların yanı sıra, yaklaşık 11,5 kilometre yolda, bakım onarım yapılarak standartlara uygun hale getirildi. Acil ihtiyaca binaen, Sağlık, Yeşiltepe, Karamehmet, Yulaflı, Kırkgöz, İğneler, Ulaş, Velimeşe, Bakırca mahallelerine 9 bin 750 metre beton boru ile yağmur suyu hattı yapıldı. İlçe genelinde 2 bin 450 ton taş tozu, 5 bin 529 ton temiz kum, 82 bin ton 1 nolu mıcır, 134 bin ton tüvenan, 55 bin ton baypast, 69 bin ton balast kullanılarak toplamda 350 bin ton yol malzemesi serildi. Ayrıca ilçenin Cumhuriyet ve Marmaracık Mahallelerinde toplamda 2 kilometre yeni yol açıldı.