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30 Ağustos 2018 14:26

Yulaflı Mahallesi’ndeki köprü modernize edildi

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yulaflı Mahallesi ile Sağlık Mahallesi’ni birleştiren köprüye yeni beton yol yapıldı.

Yulaflı Mahallesi’ndeki köprü modernize edildi

30 Ağustos 2018 14:26

Yepyeni bir görüntüye kavuşan köprüde yapılan çalışma araç sürücülerini de memnun etti.


Tekirdağ Ergene Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan yolları yenileyerek daha modern bir hale getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışma ile Yulaflı Mahallesi ile Sağlık Mahallesi’ni bağlayan köprüye yeni beton dökülerek modernize edildi.


25 metreküp beton dökülen köprünün çukurlu olan yüzeyi Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışma ile düz bir zemine kavuşturuldu. Çalışmadan sonra araç sürücüleri memnuniyetlerini dile getirerek Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.


Ergene Belediyesi ilçenin farklı mahallelerinde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.




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