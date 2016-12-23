Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından “Yunanistan-Batı Trakya Tanıtım Günü” düzenlendi.

NKÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun “Ülkelerimizi Tanıyalım” adı altında gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan Yunanistan-Batı Trakya Tanıtım Günü programına NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. İhsan Soysal, Prof. Dr. Şefik Kurultay ve Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) Başkanı Rahim Celeb, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen ve Namık Kemal Üniversitesi’ne Batı Trakya’nın Gümülcine, Dedeağaç ve İskeçe şehirlerinden gelen öğrencilerin kendilerini anlattığı program, Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Aminullah Rahmani’nin gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başladı.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Karaali, “Üniversitemizde yaklaşık 30 farklı ülkeden öğrenci bulunuyor. Amacımız misafir öğrencilerimizin hem kendi kültürlerini tanıtmak hem de toplumumuza daha iyi adapte olabilmeleri için etkinlikler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, konuşmasında Namık Kemal Üniversitesi’nde ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğrencilerimize açmış olduğunuz kontenjandan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Koray Hasan ayrıca, Gümülcine Türk Gençleri Birliği’ni gelişimi hakkında bilgi vererek, bu programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ise, programda yaptığı konuşmasında, “Üniversitemiz kurulduğunda uluslararası öğrenci sayısı çok azdı. Kurduğumuz iletişim ve ziyaretler neticesinde Üniversitemizin tanınırlığının da artmasıyla uluslararası öğrenci sayımızda büyük bir artma meydana geldi. Bu gün itibariyle Üniversitemizde 450 civarında uluslararası öğrencimiz var. Başlangıçta 15-20 olan Batı Trakyalı öğrenci sayısı bu itibariyle 96’ya ulaştı. Zaman gerçekleştirdiğimiz toplantılarda uluslararası öğrencilerimizle tek tek yakinen ilgileniyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Gümülcine Türk Gençleri Topluluğu Tiyatro Grubu’nun gösterisi katılımcılar tarafından büyük ilgi ile takip edildi. Program Gümülcine Türk Gençleri Topluluğu Saz Ekibi müzik dinletisi ile devam etti. Dinletide Saz Ekibi yöresel türkülere yer verdi. Dinletinin ardından Üniversitemiz Uluslararası öğrencileri sahneye çıkarak Batı Trakya Bölgesine özgü dans gösterisi sundu.

Program günün anısına katılımcılara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Daha sonra Rektörlük Fuaye alanda geçildi. Gümülcine Türk Gençler Birliği Halk Oyunları Ekibi gösterisini gerçekleştirmesinin ardından Batı Trakya Bölgesine özgü yemekler konuklara ikram edildi.