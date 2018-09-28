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Yunusların balıkçılara rehberliği kamerada

Tekirdağ’dan Karadeniz’e giden balıkçılara adeta rehberlik eden yunuslar, kameralara yansıdı.

Tekirdağ'dan Karadeniz'e giden balıkçılara adeta rehberlik eden yunuslar, kameralara yansıdı.


Tekirdağ'dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, İstanbul Boğazı'ndan geçerek balık avlamak için Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar, Karadeniz'in Zonguldak ve Bartın kesimlerine ulaştıkları esnada çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştıklarını fark etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizin ortasında bulunan balıkçı teknesine eşlik ederek hareketleriyle adeta şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da teknenin hızını düşürerek o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Adeta tekne ile yarışan yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.



"Tekneye yaklaşıp bize eşlik ettiler"


Yunusları görüntüleyen balıkçı İdris Şeremet, "Bir anda etrafımızda dost canlısı yunusların yaklaştığını fark ettik. Tekneye yaklaşıp bize bir süre eşlik ettiler. Çok sayıda yunusun bize eşlik ettiğini görünce o anki heyecandan kameraya sonradan almaya başladım. Geminin çevresinden bizimle birlikte uzun bir süre geldiler. Biz duraksadığımız zaman onlarda gözlerden kayboldular" dedi.

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