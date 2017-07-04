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04 Temmuz 2017 17:15

Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 5 PKK’lı adliyeye sevk edildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptıkları sırada kıskıvrak yakalanan 5 PKK’lı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 5 PKK’lı adliyeye sevk edildi

04 Temmuz 2017 17:15


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ankara merkezli bir organize suç örgütünün 5 PKK’lı teröristi kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına çıkarmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince bu sabah yapılan geniş çaplı operasyonda M.Ş, A.A., Y.A., N.G. ve L.A. isimli beş PKK’lı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltı işlemlerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen 5 PKK’lı, Tekirdağ Adliyesine çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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