Yüzlerce balya saman kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarla kenarında istiflenmiş yaklaşık 200 balya saman yangında kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Küçükhıdır Mahallesi kırsalındaki bir tarla kenarında istiflenmiş yaklaşık 200 saman balyası, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hareket etti.

Malkara Belediyesine ait çok sayıda kepçe ve itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan balyaların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.