Zabıta ekiplerinden güvenliği hiçe sayan inşaatlara yaptırım

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, ilçe sınırları içinde yapımı devam eden inşaatlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında güvenlik önlemlerini yerine getirmeyen müteahhitler ve gerekli kontrolleri sağlamayan yapı denetim firmaları hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yapı denetim kontrolleri sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edilen inşaatlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yapılan inşaatların denetiminden sorumlu olan yapı denetim firmaları hakkında da ‘İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirleri almadıkları’ gerekçesi ile tutanak tanzim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”