Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 15:16

Zabıta ekiplerinden güvenliği hiçe sayan inşaatlara yaptırım

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, inşaatlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekiplerinden güvenliği hiçe sayan inşaatlara yaptırım

28 Ağustos 2018 15:16


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, ilçe sınırları içinde yapımı devam eden inşaatlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında güvenlik önlemlerini yerine getirmeyen müteahhitler ve gerekli kontrolleri sağlamayan yapı denetim firmaları hakkında işlem yapıldı.


Konuyla ilgili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yapı denetim kontrolleri sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edilen inşaatlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yapılan inşaatların denetiminden sorumlu olan yapı denetim firmaları hakkında da ‘İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirleri almadıkları’ gerekçesi ile tutanak tanzim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç