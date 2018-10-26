Zabıtadan fiyat ve gramaj kontrolü

6502 Sayılı Kanunun 54. maddesi ve Belediye Emir ve Yasaklarına dair yönetmelik gereğince döner satışı yapan işletmelerde, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fiyat ve tartı aletleri denetimi gerçekleştirildi.

Denetlemeler konusunda açıklamada bulunan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar, Çorlu genelinde döner satışı yapan bazı işletmeler hakkında yapılan şikayetlerin artması üzerine denetimleri sıklaştırdıklarını ifade ederek, "Çorlu'da döner satışı yapan işletmeleri vatandaşların verdiği ücret karşısında sunulan ürün gramaj ve fiyat etiketleri konusunda sürekli olarak denetliyoruz. Son zamanlarda bazı firmalara yönelik şikayetlerin artması neticesinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmeti vermek işletmelerimizin önceliği olmalı. Ödenilen ücret karşılığında tarifelerde belirtilen gramajlarda ürün satışı yapan işletmelerimize teşekkür ediyoruz. Kurallara uymayan işletmeler hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılıyor" dedi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim çalışmalarına rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da devam ediyor.