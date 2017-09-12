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12 Eylül 2017 13:54

Zabıtanın el koyduğu simitler barınaktaki köpeklere verildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kurulan semt pazarlarında izinsiz olarak simit satan seyyar satıcılara operasyon düzenleyen zabıta ekipleri el koydukları simitleri Çorlu Hayvan Barınağındaki köpeklere verdi.

Zabıtanın el koyduğu simitler barınaktaki köpeklere verildi

12 Eylül 2017 13:54


Yaz tatili olması nedeniyle 10-15 yaş aralığındaki çocukların seyyar olarak semt pazarlarında simit sattığını belirleyen zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Havuzlar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında yaptıkları operasyonda 10’dan fazla seyyar simitçinin sattığı 5 binden fazla simide el koydu. Zabıta ekipleri kamyonet yükledikleri simitleri Çorlu Hayvan Barınağına götürdü.


Buradaki görevlilere teslim edilen simitler barınaktaki köpeklere verildi.




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