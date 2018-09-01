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01 Eylül 2018 12:05

Zafer Kupasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Tekirdağ faaliyet programında yer alan Zafer Kupası Yelken Yarışlarına katılıp dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Zafer Kupasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

01 Eylül 2018 12:05


29-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Zafer Kupası’nın Ödül Töreni Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde gerçekleşti. Ödül törenine Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap, Tekirdağ İl Temsilcisi Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Onursal Başkanı Kasım Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Komodoru Göksel Karaevli, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Viskomodoru H. Ergin Özdem, Kulüp yöneticileri Bülent Uzel, Serkan Şen, Uğur Erdağlı, hakemler ve veliler katıldı.


Programda dereceye giren 25 sporcuya ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.




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