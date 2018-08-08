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08 Ağustos 2018 09:52

Zehir taciri iki kardeş yakalandı

Tekirdağ’da iki kardeş, çok sayıda uyuşturucu madde ve parayla yakayı ele verdi.

Zehir taciri iki kardeş yakalandı

08 Ağustos 2018 09:52


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Tekirdağ genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, merkez Süleymapaşa’da yaşayan E.P isimli şahsın merkez ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.



Kardeşiyle birlikte yakalandı


Bilgi dahilinde harekete geçen ekipler gece saatlerinde E.P. ile kardeşi C.P.’yi yakaladı. Ekipler şahısların evlerinde yaptıkları aramada, bin 986 gram uyuşturucu madde, 63,1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 10.1 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 970 TL, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas teraziler ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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