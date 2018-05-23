Zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile toplantı düzenlendi

TESKİ Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, daire başkanları, zeytin ve zeytinyağı üreticileri katıldı. Toplantıda üreticilerin talep, ihtiyaç ve önerileri değerlendirildi. Üreticiler bu imkanı kendilerine tanıyan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başkan Albayrak da, Tekirdağ’ın beş ana vizyonundan biri olan tarım ve hayvancılığın önemini belirterek üreticinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.