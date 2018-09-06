Zübeyde Hanım Parkı’nın 1’inci etabı hizmete sunuldu

Çorlu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde resmi kurumlar ve toplu konutlara yakın ve oldukça işlek bir konumda bulunan Zübeyde Hanım Parkı, vatandaşların vakit geçirdikleri, yürüyüş ve spor yaptıkları bir yer haline geldi.

52 bin 700 metrekare alan üzerinde kurulan Zübeyde Hanım Parkı’nın 33 bin 700 metrekarelik 1’inci etabı tamamlandı. Proje kapsamında 14 bin metrekare alanda çimlendirme çalışması gerçekleştirildi, 170 adet ağaç dikildi, 13 adet dikdörtgen şeklinde pergola, 12 adet yarım daire şeklinde pergola, 5 adet kamelya, 23 adet bank, 13 bin 250 metrekare sert zemin taşa döşeme, 160 araçlık otopark alanı, bin 270 metre bisiklet yolu yapıldı. 4 adet bisiklet parkı, 22 adet çöp sepeti, 97 adet dekoratif aydınlatma direği, 5 adet döküm çeşme, 2 adet fitness grubu ve 1 adet direkli dekoratif meydan saatinin kurulumu gerçekleştirildi. Ayrıca park alanında Zübeyde Hanım’ın mermerden yapılmış bir büstü bulunuyor.

Zübeyde Hanım Parkı’nın 19 bin metrekarelik 2’nci etabında çalışmalar devam ediyor. Tamamlanma aşamasında olan 2’nci etapta basketbol sahası, tenis kortu ve çocuk oyun alanı yer alıyor.

“Zübeyde Hanım’ın adını yaşatmak için”

Zübeyde Hanım Parkı Projesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, onu dünyaya getiren, yetiştiren, elleri öpülesi annesi Zübeyde Hanım’ın adını yaşatmak için Çorlu ilçesinde hizmete sunduğumuz bu parka ’Zübeyde Hanım Parkı’ adını verdik. Bu güzel parkımızın 1’inci etabı, halkımızın vakit geçirdiği ve sosyalleştiği bir yer haline geldi. Vatandaşlarımız burada yürüyüş ve spor yapıyor. Ayrıca bisiklet sürüşü için de çok güzel bir parkurumuz var. 2’nci etap çalışmalarımız bittiğinde Zübeyde Hanım Parkı projemiz tamamlanmış olacak. En büyük yeşil alan projelerimizden birini Çorlu ilçemizde gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.