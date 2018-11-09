Zübeyde Hanım Parkı'nın 2. etabı açıldı

Tekirdağ il genelinde çok sayıda yeşil alan projesini hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında Çorlu'da 1. etabını hizmete açtığı Zübeyde Hanım Parkı'nın 2. etabını da törenle vatandaşların hizmetine sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "En büyük ilçemiz olan Çorlu'da bir büyük projemizin açılış töreninde yeniden bir aradayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük yeşil alan projelerimizden birini Çorlu ilçemizde hayata geçirdik ve hizmete sunmuş olduğumuz bu güzel parka Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını verdik. Zübeyde Hanım Parkı'nın 1. etabının açılışını hep beraber gerçekleştirdik. Bugün de 2. etap açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku içerisinde kutladık. İki gün sonra ise yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80. yıl dönümünde anacağız. Ata'mızın mirasına sahip çıkarken, annesi Zübeyde Hanım'ın ismini ve hatırasını da bu güzel parkımızda yaşatacağız. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, onu dünyaya getiren, yetiştiren, elleri öpülesi annesi Zübeyde Hanım'ın adını yaşatmak için hizmete sunduğumuz bu park, Çorluların vakit geçirdikleri bir sosyal yaşam alanı haline geldi. Vatandaşlarımız burada yürüyüş ve spor yapıyor. Ayrıca bisiklet sürüşü için de çok güzel bir parkurumuz var. En büyük yeşil alan projelerimizden birini Çorlu ilçemizde gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ve Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkarken, Zübeyde Hanım'ın hatırasını da burada yaşatacak olmanın gurur ve mutluluğunu siz değerli halkımızla paylaşmak istiyorum. Elbette bu başarının gerçek mimarı bizleri bu göreve getiren halkımızdır; yani sizlersiniz. Tekirdağ'ımızda daha nice güzel ve anlamlı projeleri hayata geçirdiğimiz günleri hep beraber görebilme ümidiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Kadir Albayrak'ın açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Çorlu Zübeyde Hanım Parkı 2. etabının açılışı gerçekleştirildi.

Büyük coşku eşliğinde gerçekleştirilen açılışa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, TESKİ Genel Müdür Vekili İbrahim İçöz, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Tekpark Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, Çorlu'nun eski Belediye Başkanı Ünal Baysan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2. etabı da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Zübeyde Hanım Parkı, toplam 52 bin 700 metrekare alana sahip. 33 bin 700 metrekarelik 1. etapta 14 bin metrekare çimlendirme çalışması yapılmış, 170 adet ağaç dikilmiş, 13 adet dikdörtgen şeklinde pergola, 12 adet yarım daire şeklinde pergola, 5 adet kamelya, 23 adet bank, 13 bin 250 metrekare sert zemin taş döşeme, yapılmıştı. 160 araçlık otopark alanı bulunan ilk etapta bin 270 metre bisiklet yolu ve 4 adet bisiklet parkı yapılmış 97 adet dekoratif aydınlatma direği, 5 adet döküm çeşme, 2 adet fitness grubu ve 1 adet direkli dekoratif meydan saatinin kurulumu gerçekleştirilmişti. Ayrıca park alanında Zübeyde Hanım'ın mermerden yapılmış bir büstü bulunuyor. Zübeyde Hanım Parkı'nın 2. etabında ise basketbol sahası, tenis kortu ve çocuk oyun alanı yer alıyor.