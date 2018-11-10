10 Kasım'da dikkat çeken siluet

Tokat'ta bir okulda yapılan Atatürk'ü anma töreninde yapılan Atatürk silueti dikkat çekti.

Tokat Borsa Ortaokulunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle okul bahçesinde öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törende farklı bir etkinlik yapıldı. Saat 09.05'de öğrenciler 5 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Metin Kaş, siyah bir tabloya yaklaşık 5 dakika sürede yağlı boya ile Atatürk'ün siluetini oluşturacak hatları çizdi. O anları öğretmenler ve öğrenciler dikkatle izlerken cep telefonları ile kaydetti. Daha sonra portre üzerine iki öğretmenin talaş serpmesi sonucu ortaya çıkan Atatürk silueti öğrenciler tarafından alkış topladı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Metin Kaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile andıklarını ifade ederek, "Atamızı 5 dakikaya sığdırmak mümkün değil elbette ama siluet çalışmasıyla öğrencilere bir gösteri yaptık. Umarım beğenilmiştir" dedi.

Öğrenciler de öğretmenlerini 10 Kasım'da anlamlı çalışmasından dolayı tebrik etti.