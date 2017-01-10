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10 Ocak 2017 14:22

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 14:22

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Bu süreçte yaşanan olaylar halka doğru bir şekilde aktarılması gerekirken bir taraftan sosyal medyadan alakası olmayan konuların başka taraflara götürüldüğü ve iç barışı zedeleyen bazı algıların oluştuğunu da görüyoruz. Onun için her zamankinden daha çok sizlere ihtiyacımız var” dedi.
Tokat Belediyesi İbn-i Kemal Mahalle Konağı’nda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile düzenlenen programda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kentte görev yapan basın mensupları bir araya geldi. Programda konuşma yapan Başkan Eroğlu, soğuk bir havada sıcak bir ortamda basın mensupları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Tokat’taki tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutlarken, yıllardan beri bu camiaya emek vermiş tüm değerli gazetecilerimize selam olsun. Yine ebediyete intikal eden emektar gazetecilere de Allah’tan rahmet diliyorum. Gazetecilik deyince tarafsız, adil, şeffaf, objektiflik aklımıza geliyor. Belli bir süredir iç içeyiz beraberiz sizlerden gördüğümüz hassasiyeti verdiğiniz gayretlerinizden dolayı da bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.
Sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine değinen Başkan Eroğlu, “Artık eskisi gibi değil haber akışları hızlandı yerel ve ulusal medya basın ağları gün geçtikçe artıyor. Bu bir taraftan iyiyken üzücü olan sosyal medya üzerinden hiç gazetecilikle alakası olmayan şahsi vatandaşların bir araya gelmek suretiyle doğru olamayan bilgileri paylaşarak bir algı oluşturarak doğruymuş gibi bir durum oluşturması da sizin işinizi zorlaştıran unsurlar arasında olsa gerek. Ortada doğru bir haber bilgi var siz bunu yaparken bir taraftan tam tersi bir takım neden ve sebeplerden ötürü o doğruyu başka bir yanlışla doğru gibi göstererek algı yapanlarla mücadelede ediyorsunuz. Biz bunu yaşadık halada yaşıyoruz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, bu süreçte yaşanan olaylar halka doğru bir şekilde aktarılması gerekirken bir taraftan sosyal medyadan alakası olmayan konuların başka taraflara götürüldüğü ve iç barışı zedeleyen bazı algıların oluştuğunu da görüyoruz. Onun için her zamankinden daha çok sizlere ihtiyacımız var. Şehrimizle alakalı da herkesin nasıl ki şehrimize katacağı bir şey varken sizlerin önemi bu noktada daha da önemli. Çalışmaların halka aktırılması hem de bize vereceğiniz fikirler bizler için çok önemli” diye konuştu.



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