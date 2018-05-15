1915 yılında Osmanlı Devleti tarafından Halep ve Şam Bölgesine düzenlenen Kanal Harekatına Tokatlı Mevleviler de katılmıştı. Postnişin Abdülhadi Efendi ile birlikte 31 Mevlevi Şeyhi, savaş yılları boyunca sancaklarını ve üzerindeki alemi yanlarından ayırmadı. Savaştan sonra ise Son Mevlevi Şeyhi olan Postnişin Abdülhadi Efendi, üzerinde "Ya Hz Mevlana, hak sırrını mübarek etsin" yazan alemi, Mevlevihane’nin kapatılmasından sonra korumak için sakladı. O günden beri ailenin korumasında olan alem Tokat Son Mevlevi Şeyhi olan Abdülhadi Efendi’nin şuan 77 yaşında olan torunu Nurten Tüzemen tarafından, Tokat Mevlevihanesi ile ilgili hazırlanan araştırma kitabının tanıtım etkinliğinde Tokat Valisi Dr Ömer Toraman’a teslim edildi. Alemi teslim alan Tokat Valisi Toraman, eserin esas itibariyle Türk Milletine ait olduğuna dikkat çekerek, alemin yıllardır bekçiliğini yapan Nurten Tüzemen’e teşekkür etti.

Alemi Tokat Valisine teslim eden Nurten Tüzemen; "Mevlevihane kapatıldığından beri bizde, ailemde. En son burada kalan benim zaten. Dün akşam karar verdim. Çünkü en büyük olan ben varım. Sadece Tokat’ta kalabilen de benim. Yazın geliyorum. Onun için Mevlevihane onun yeriydi zaten" şeklinde konuştu.

Hazırlık aşaması 2 yıl süren ve Başbakanlık Devlet Arşivlerindeki bilgileri Rasim Yılmaz ile birlikte derleyerek Tokat Mevlevihanesini kitaplaştıran Hasan Akar; "1915 yılında 1’inci Dünya Harbine iştirak eden Tokatlı Mevlevilerle ilgili bir durumdu. Bunu torunu 2018’de yani aradan 103 yıl geçtikten sonra tekrar Tokat Mevlevihane Müzesine bağışladı. Savaşa giden, başlarında Postnişin Abdülhadi Efendi var. Yanında 31 şeyhi var. Bu sancağın üzerindeki alemle Halep’e ve Şam’a gidiyorlar, geri dönüyorlar. Ailesi bu alemi saklıyor yıllardır. 103 yıl sonra tekrar yerine koymuş olduk, Vali Beye takdim edildi" ifadeleri kullandı.

Alemin, hali hazırda restorasyonu devam eden Tokat Mevlevihanesi Müze Evinde sergileneceği bildirildi.